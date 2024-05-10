Kerem Demirbay'dan 'Ezel'li paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Demirbay'dan 'Ezel'li paylaşım
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Demirbay, yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Taraftarın 'dayı' lakabını taktığı Kerem Demirbay, sosyal medyadan flaş bir paylaşıma imza attı.

Ezel dizisinin fon müziğini kullanan Kerem Demirbay, videoyu Instagram üzerinden paylaştı.

Demirbay, videoya 'Yükleniyor' notunu düştü.

Başarılı futbolcunun videosu sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
Galatasaray, Süper Lig'de topladığı 96 puan ile 1. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ise 90 puanla 2. sırada.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Fatih Karagümrük (D)
Fenerbahçe
Konyaspor (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Kayserispor
Galatasaray (D)
İstanbulspor

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