Işık ihlali yapan sürücünün ölümüne neden olduğu Belinay'ın babası: Hayalleri vardı, doktor olmak istiyordu

Olay yerinde avukatlar tarafından yapılan anma, toplumda derin bir üzüntü yarattı. Kazada hayatını kaybeden gencin babası, kızlarının umut dolu hayallerinin karanlık bir şekilde sona erdiğini belirtti.

Kaza, Gültepe Mahallesi'nde, bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidinde gerçekleşti. Otomobil, kırmızı ışıkta geçerken yaya geçidinden geçmeye çalışan dört gence çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Belinay Berfin Günenç kurtarılamadı. Kazanın sosyal medyada canlı olarak yayınlanması da dikkat çekti. Sürücü gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Belinay Berfin Günenç'in avukat babası Serhat Günenç, başkalarının da canı yanmadan tedbir alınmasını isteyerek, “23 Nisan tarihinde maruz kaldığı trafik cinayeti nedeniyle Berfin’imizi, kızımızı, kıymetlimizi kaybettik. Şu an iki tane arkadaşı da hastanede yaşam savaşı veriyor. Fen lisesi öğrencisiydi. Hayalleri, umutları vardı. Doktor olmak istiyordu. Bu gözü dönmüş katil sadece kızımızı bizden almadı. Kızımızın umutlarını, hayallerini de söndürdü. Bu ölüm yoluna sürücülerin inisiyatifine kalmayacak şekilde bir çözüm bulunması lazım. Çünkü toplum olarak maalesef trafik kurallarına riayet etmiyoruz. Acımız çok büyük. Öfkemiz çok büyük. Bizim başımıza geldi umarım yetkililer gerekli tedbirleri, önlemleri alırlar. Başka insanların canı yanmasın. Başka umutlar sönmesin. Başka Berfinler ölmesin" ifadelerini kullandı.

Batman Barosu avukatları, kazanın yaşandığı bölgede bir araya gelerek toplumun dikkatini kazaya çekti ve trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı. Avukat Günenç, başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için önlemler alınmasını talep etti.

Batman Barosu Başkanı, olayın bir cinayet girişimi olduğunu belirterek yetkililerin önlem alması çağrısında bulundu. Ayrıca, yaya geçitlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.