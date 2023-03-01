1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

iPhone şeklinde silah ele geçirildi

Avustralya'nın Mandurah şehrinde polis tarafından bir eve yapılan baskında, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ile iPhone şeklinde bir silah ele geçirildi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:16
Takip Et

Avustralya'da iPhone şeklinde silah ele geçirildi

iPhone şeklinde silah ele geçirildi
+
Aa
-

Avustralya'nın Mandurah şehrindeki Baldivis bölgesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı şüphesiyle bir eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batı Avustralya polisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 31 yaşındaki bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Polis, operasyon kapsamında iPhone şeklinde bir silah da ele geçirildiğini aktardı.

Telefon görünümlü silahın ateş edip etmediğinin anlaşılması için balistik testine gönderildiği bildirildi. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
3
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
4
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
5
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
6
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
7
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿CHP’li Ali Mahir Başarır: Mersin afet bölgesi kapsamına alınmalıdır
﻿CHP’li Ali Mahir Başarır: Mersin afet bölgesi kapsamına alınmalıdır
﻿CHP’li Ali Mahir Başarır: Mersin afet bölgesi kapsamına alınmalıdır
﻿Rüyada kan görmek ne demek? Rüyada kan görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kan görmek ne demek? Rüyada kan görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kan görmek ne demek? Rüyada kan görmenin anlamı nedir?
﻿AB, çalışanlarına TikTok’u yasakladı
﻿AB, çalışanlarına TikTok’u yasakladı
﻿AB, çalışanlarına TikTok’u yasakladı
﻿Kimyasal atık skandalı. Dere kırmızı akıyor 
﻿Kimyasal atık skandalı. Dere kırmızı akıyor 
﻿Kimyasal atık skandalı. Dere kırmızı akıyor 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.