Avustralya'da "Mecliste Yerli Sesi" referandum teklifi Senatodan geçti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Avustralya Parlamentosunun üst kanadı Senato'da 19 ret oyuna karşılık 52 oyla referandumun 6 ay içinde yapılması kararlaştırıldı.

Yerli İşleri Bakanı Linda Burney, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Senatonun oylamasını referanduma giden yolda "son engel" olarak niteledi.

Burney, "Siyasi tartışmalar bugün sona eriyor. Artık Yerli Sesi'nin ne olduğu, neden gerekli olduğu ve hayatımızda nasıl bir fark yaratacağı konusunda halk tabanında farklı bir konuşma başlatabiliriz." dedi.

Yerli Senatör Jacinta Nampijinpa Price da "Mecliste Yerli Sesi" referandumunun ülkeyi daha fazla böleceğini savunarak referandumda "evet" çıkması halinde ırksal olarak "sonsuza dek bölüneceklerini" söyledi.

Böylelikle referandum teklifinin Senatodan geçmesiyle Avustralya'da 1999'dan bu yana ilk kez referandum yapılacak.

Yerliler, Avustralya nüfusunun yüzde 3,2'sine tekabül ediyor, geçen sene 9 yıllık iktidarı devreden Liberal Parti ve Ulusal Parti koalisyonu ise yerliler lehine yapılacak değişikliğin "ırksal bölünmeye" yol açabileceğini öne sürüyor.

Eski Başbakan Scott Morrison da "anayasal risk" oluşturduğu gerekçesiyle teklife itiraz etmişti.

Ekim-aralık aylarında yapılması planlanan referandum kabul edilirse Avustralya Anayasası'nda yerli halklar lehine değişikliklere gidilecek.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar hakkında hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarına imkan tanımayı amaçlıyor.