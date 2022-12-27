Avustralya'da oynanan olaylı derbinin cezası açıklandı

Avustralya Ligi'nde geçen hafta oynanan Melbourne Victory- Melbourne City derbisinde Victory taraftarları sahaya inmiş, yardımcı hakem, City kalecisi Tom Glover ve bir kameraman yaralanmıştı.
Avustralya Futbol Federasyonu kısa sürede soruşturmayı tamamladı ve Melbourne Victory taraftarlarının 3 hafta boyunca stadlara alınmasını yasakladı.
Vlctory kulübüne önümüzdeki günlerde ağır puan silme cezası da gelecek.
Federasyon ayrıca 2 taraftarı ömür boyu maçlardan men etti.
Avusturalya polisi ise 31 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiğini, bunlardan 12'sinin tutuklandığını açıkladı.
Diğer taraftan çıkan olaylar nedeniyle Aami Park stadında 150 bin dolarlık zarar meydana geldi.
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