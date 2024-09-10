Avustralya’dan İsrail’e çağrı

Kaynak: AA
Avustralya’dan İsrail’e çağrı

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazze'de ateşkese "acil" şekilde ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Wong, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'la yaptığı görüşmede, BMGK destekli ateşkes kararının kabul edilmesi için çağrılarını yinelediğini belirtti.

Batı Şeria'da tırmanan şiddet olaylarından ve aşırı sağcı İsrailli bakanların "kışkırtıcı" eylemlerinden endişe duyduğunu vurgulayan Wong, bu durumun kalıcı barışın sağlanması ihtimalini de zayıflattığını aktardı.

Wong, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere Avustralya'ya seyahat vizesi vermeyeceklerini kaydetti.

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