Avustralya'yı fırtına vurdu. Binlerce ev elektriksiz kaldı

Avustralya’nın doğusunda bulunan Queensland eyaleti, Kirrily Fırtınası’nın etkisi altına girdi ve bu durum, eyalette yaşayan 64 bin kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Fırtına, saatte 170 kilometre hızla ilerledi ve özellikle Townsville şehri olmak üzere eyaletteki yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Queensland Eyalet Başbakanı Steven Miles, bu durumu doğruladı ve fırtınanın etkisiyle eyaletteki 64 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtti. Ergon enerji şirketi de, bu kesintilerin çoğunun Townsville şehrinde yaşandığını aktardı.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, Kirrily Fırtınası’nın yanı sıra şiddetli yağışların da etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu durum karşısında ordu personelinin teyakkuzda olduğunu vurguladı.