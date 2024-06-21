Avusturya Polonya maçında kazanan Halil Umut Meler

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’’te heyecan Polonya – Avusturya mücadelesi ile devam etti.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki galibiyeti olmayan takım kozlarını paylaştı.

İki ülke içinde ölüm kalım maçı olması sebebiyle mücadele beklendiği gibi oldukça hızlı başladı.

İlk düdük çalar çalmaz karşılaşmada topu kontrolüne alan Avusturya kanatlardan yaptığı art arda hücümların meyvesini çabuk topladı.

9. dakikada Mwene’nin sol kanattan açtığı ortada kafayı vuran Trauner maçta perdeyi açtı.

Erken gol sonrası baskıyı hisseden Polonya rakibininde daha çekingen oynaması ile birlikte maçta kontrolü aldı.

Rakibi kanatlardan yüklenmeyi tercih eden Polonya Başakşehir’in yıldızı Piatek sayesinde aradığını buldu.

30. dakikada sol kanattan Zielenski’nin açtığı ortada Kiwior penaltı noktasının gerisinden şutunu çekti. Defansa çarpıp dönen topu iyi takip eden Piatek maçta durumu 1-1’e getirdi.

Avusturya maçta üstünlüğünü kaybetmesiyle beraber yeniden hücuma çıkmış olsada zaman gol atmaları için yetmedi ve taraflar içeriye 1-1’lik skorla girdi.

İkinci yarıya ilk yarıdaki gibi topun kontrolünü alarak başlayan Avusturya Polonya’nın da bu sefer istekli bir şekilde başlaması nedeniyle aradığı golü 20 dakika beklemek zorunda kaldı.

66. dakikada sol kanatta Prass’tan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Baumgartner sağ ayağı ile topu Szcney’nin soluna yollayarak Avusturya’yı yeniden öne geçirdi.

Bu sefer öne geçtiği gibi topun kontrolünü kaybetmeyen Avusturya tempoyu düşürdüğü anlarda bir hızlı hücuma çıkarak Polonya’yı gafil avladı.

Bir anda ceza sahasına girerek Szczesny ile karşı karşıya kalan Sabitzer’in yerde kalması sonucunda Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada topun başına geçen Arnautovic top ile Szczesny’i farklı köşelere gönderince durum 3-1 oldu.

Oluşan bu tablo sonrası Polonya’nın oynama arzusu sona ererken Avusturya ataklarına devam etti. Ancak 84’de Szczeny’nin muhteşem kurtarışı 86’da Laimer’in dar açıdan boş kaleyi ıskalaması sonrası maç bu şekilde sona erdi.

Bu sonuç ile birlikte Avusturya bir üst tura yükselmek için şansını son maça bırakırken Polonya’nın şansı kalmadı.

Süper Lig’de verdiği her karar ile olay olan Halil Umut Meler ise sahada güzel işler yaptı. Meler’in verdiği penaltı kadar vermediği penaltılar da doğruydu. Bu performansı ile Halil Umut Meler’in önümüzdeki maçlarda da görev alması kaçınılmaz bir durumda.