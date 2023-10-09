Avusturya Şansölyesi Türkiye'ye geliyor

Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

KAYNAK: AA
Avusturya Şansölyesi Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyaret, 9-10 Ekim tarihlerini kapsıyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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