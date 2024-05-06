Edirne Valisi: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu trafiği yüzde 15 arttı

Kaynak: AA
Edirne Valisi: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu trafiği yüzde 15 arttı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu trafiğinin geçen yıla göre yüzde 15 arttığını açıkladı.

Vali Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu girişi olduğunu belirtti.

Sezer, alınan tüm önlemlere rağmen yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına sürekli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Yılbaşından bu yana yolcu trafiğinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Vali Sezer, bu yılın ilk dört ayında 3 milyon 758 bin 912 yolcunun sınır kapılarını kullandığını ifade etti.

Ayrıca, araç trafiğinde de artış yaşandığını belirten Sezer, Nisan ayında günlük ortalama 13 bin 920 araç giriş çıkışı olduğunu söyledi.

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