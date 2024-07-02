Avusturya'da Fenerbahçe depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya'da Fenerbahçe depremi

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'ye taraftarlar coşkulu bir karşılama hazırladı.

Sezon öncesi 1. etap kampını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönen Fenerbahçe bugün de 2. etap çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Havalimanında taraftarların yoğun ilgisi ile karşılanan Fenerbahçe kafilesi otobüs ile kalacakları otele doğru harekete geçti.

Sarı-lacivertliler burada çalışmalarını Graz kentinde Galatasaray'ın 2 yıldır konakladığı uğurlu otelinde gerçekleştirecek.

Burada 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak olan Fenerbahçe 3 tane hazırlık maçına çıkacak.

İşte Fenerbahçe'nin maç programı:

6 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00 (Yerel saat)
BSFZ Arena

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00 (Yerel saat)
Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg
18:30 (Yerel saat)
Merkur Arena

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