Türkiye'yi yakından ilgilendiren maçın 11'i belli oldu

Romanya Hollanda: İlk 11'ler
Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu heyecanı devam ediyor.
Romanya ve Hollanda, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek.
Maçın ilk 11'leri açıklandı:
Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Mogos, M. Marin, Man, R. Marin, Stanciu, Hagi, Draguş
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Bergwijn, Simons, Gakpo, Depay
AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇININ GALİBİ İLE EŞLEŞECEK
Romanya-Hollanda maçının galibi, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye maçının galibi ile oynayacak.
A Milli Takımımız'ın maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.
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