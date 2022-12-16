Avusturya’dan AB’ye skandal Türkiye teklifi

Kaçak göçmen tartışmalarının sürdüğü Avrupa’da Türkiye ile ilgili skandal bir teklif geldi. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye-Bulgaristan sınırına çit örülmesi için Avrupa Birliği’nin fon sağlamasını istiyor. Bürüksel’de AB liderlerinin toplantısında konuşan Nehammer, “75 bin göçmenin kontrolsüz bir şekilde AB sınırlarına girmesi durumunda büyük güvenlik riskleri oluşur” dedi. Sınır güvenliği için Bulgaristan ve Romanya’nın desteklenmesi gerektiğini belirten Nehammer, Avustruya’nın bu durum için Avrupa Konseyi’nde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

TÜRKİYE’Yİ İLGİLENDİREN SKANDAL TEKLİF

2023 yılında yapılacak yerel seçime hazırlanan Avusturya hedefine göçmen meselesini aldı. Viyana yönetimi Türkiye’yi ilgilendiren skandal teklifi masaya yatırarak “Çit tabusunun’ yıkılması gerektiğini savundu. Avusturya hükümeti, Bulgaristan ile Türkiye sınırına çit çekilmesi için 2 milyar euroluk finansmanın sağlanması gerektiğini belirtti. Avusturyalılar, Türkiye’nin Yunanistan sınırındaki tel örgüleri hatırlatarak “Bu durum yeni değil” dedi.

ÜLKE İÇİNDE TEPKİYLE KARŞILANDI

Avusturya Başbakanı’nın skandal teklifi ülke içinde tepkiyle karşılandı. Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin Başkanı Sigi Maurer Avrupa’nın etrafına ‘duvarlar’ örülmesinin çözümden çok polemiğe katkıda bulunduğunu söyledi.

BULGARİSTAN VE ROMANYA’YI VETO ETMİŞTİ

Avusturya hükümeti Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen vizesi kapsamına alınması talebini ‘yoğun göç akışı’ gerekçesiyle veto etmişti. Avusturya Başbakanı Nehammer, ülkesinin orantısız bir şekilde göç yükü altında olduğunu savundu.