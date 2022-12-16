16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avusturya’dan AB’ye skandal Türkiye teklifi

Avusturya’dan AB’ye skandal Türkiye teklifi

Kaçak göçmenleri Türkiye’de tutmaya çalışan Avrupa Birliği’nden skandal teklif geldi. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Türkiye ile Bulgaristan sınırına çit örülmesi gerektiğini savunarak Avrupa Birliği’nin 2 milyar liralık fon ayırması gerektiğini söyledi. Söz konusu öneri hükümet içinde tepkiyle karşılandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:51
Takip Et

Avusturya’dan AB’ye skandal Türkiye teklifi

Avusturya’dan AB’ye skandal Türkiye teklifi
+
Aa
-

Kaçak göçmen tartışmalarının sürdüğü Avrupa’da Türkiye ile ilgili skandal bir teklif geldi. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye-Bulgaristan sınırına çit örülmesi için Avrupa Birliği’nin fon sağlamasını istiyor. Bürüksel’de AB liderlerinin toplantısında konuşan Nehammer, “75 bin göçmenin kontrolsüz bir şekilde AB sınırlarına girmesi durumunda büyük güvenlik riskleri oluşur” dedi. Sınır güvenliği için Bulgaristan ve Romanya’nın desteklenmesi gerektiğini belirten Nehammer, Avustruya’nın bu durum için Avrupa Konseyi’nde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

TÜRKİYE’Yİ İLGİLENDİREN SKANDAL TEKLİF

2023 yılında yapılacak yerel seçime hazırlanan Avusturya hedefine göçmen meselesini aldı. Viyana yönetimi Türkiye’yi ilgilendiren skandal teklifi masaya yatırarak “Çit tabusunun’ yıkılması gerektiğini savundu. Avusturya hükümeti, Bulgaristan ile Türkiye sınırına çit çekilmesi için 2 milyar euroluk finansmanın sağlanması gerektiğini belirtti. Avusturyalılar, Türkiye’nin Yunanistan sınırındaki tel örgüleri hatırlatarak “Bu durum yeni değil” dedi.

ÜLKE İÇİNDE TEPKİYLE KARŞILANDI

Avusturya Başbakanı’nın skandal teklifi ülke içinde tepkiyle karşılandı. Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin Başkanı Sigi Maurer Avrupa’nın etrafına ‘duvarlar’ örülmesinin çözümden çok polemiğe katkıda bulunduğunu söyledi.

BULGARİSTAN VE ROMANYA’YI VETO ETMİŞTİ

Avusturya hükümeti Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen vizesi kapsamına alınması talebini ‘yoğun göç akışı’ gerekçesiyle veto etmişti. Avusturya Başbakanı Nehammer, ülkesinin orantısız bir şekilde göç yükü altında olduğunu savundu.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Göçmene hayır
16.12.2022 12:06
ulan adamlar 75 bin göçmenden korkuyor. Biz 10mil. yakın göçmeni besliyoruz.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
4
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
5
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
6
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
7
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
﻿Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
﻿Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
﻿Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
﻿Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
﻿Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
﻿Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti! İçki şişesi 'silah' sayıldı
﻿Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti! İçki şişesi 'silah' sayıldı
﻿Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti! İçki şişesi 'silah' sayıldı
﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.