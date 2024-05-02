Özgür Özel Taksim'e yürüme kararından neden vazgeçtiğini açıkladı

Türkiye haftalardır 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanma polemiği ile yatıp kalkıyor. Hükümet yetkilileri Taksim’de kutlama yapılmayacağı açıklamaları yaparken, CHP ve sendikalar yaptıkları açıklamalarda 1 Mayıs’ta Taksim Meydanına yürüyeceklerini belirtmişti.

Dün Saraçhane’de toplanan CHP, DİSK ve KESK başta olmak üzere birçok STK’nın Taksim’e yürüyüp yürümeyeceği merak konusu olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Saraçhane’de yaptıkları basın açıklamasının ardından Taksim’e yürümeyeceklerini açıklamış ve kutlamaların Saraçhane’de yapılacağını açıklamıştı.

Bazı vatandaşlar ise Taksim’e yürüme kararı almış ve polis ekipleri ile arbede yaşamışlardı.

“ARACANA BİNİP KAÇTI”

Özgür Özel’in basın açıklamasının ardından Saraçhane’den ayrılması muhalif kesim tarafından eleştiri ile karşılandı. Özellikle sosyal medyada yapılan eleştirilerde, “Basın açıklaması yaptı ve aracına binip kaçtı” ifadesi sık sık kullanıldı.

CEVAP VERDİ

Özel kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından katıldığı TV programında o gün yaşananları tek tek anlattı.

Sendikaların alacakları kararlara uyacaklarını belirten Özel, polis ile müzakerelere sonuç alınamayınca Sendika yetkilileri kutlamaları Saraçhane’de yapacaklarını belirtmesinden sonra şu ifadeleri kullandı:

“Biz Saraçhane'ye gittik. Saraçhane'de çağrıcı olanlar, organizasyon komitesi, sendikalar, konfederasyonlar ne karar alırlarsa uyarız dedik. Sendikalar gittiler bariyerin önünde polisle müzakere ettiler. Polis izin vermeyince döndüler ve Saraçhane'de kutlamaya karar verdiler. Polisle çatışmamaya karar verdiler.

Ben zaten açıklamamda polisin de bir baba bir eş bir evlat olduğunu hep vurguladım ve polisle çatışmanın da yanlış olacağını söyledim. Aynı şekilde polis de bir emekçidir ve polisin de emekçiye sert davranmaması gerektiğini hep söyledim”

“PROVOKASYON OLACAĞI AŞİKARDI”

Özel partisinin 1. Parti olduğunu ve sorumluluklarının olduğunu, polis ekiplerine verilen kanunsuz emirlere rağmen polis ile itişip kakışmanın kendisine de partisine de yakışmayacağını ifade etti ve şunları söyledi:

"Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı."

"Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı."