Tartıştığı babasını silahla vurdu



İstanbul Esenyurt’ta sebebi bilinmeyen sebeple tartıştığı babasını silahla vuran şahıs olay yerinden kaçtı yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Silahla yaralama olayı, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı evde babası Çoşkun T. ile sebebi bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sırasında Şiar T. babasına silah ile birden fazla kez ateş etti. Olay sonrasında evden kaçan oğul Şiar T. kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme personelleri dairenin içinde çalıştı. Çoşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis personellerinin kaçak Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.