Tartıştığı babasını silahla vurdu

Kaynak: İHA
Tartıştığı babasını silahla vurdu
Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı babasını silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı baba hastaneye kaldırıldı. Çocuk ise kayıplara karıştı.


İstanbul Esenyurt’ta sebebi bilinmeyen sebeple tartıştığı babasını silahla vuran şahıs olay yerinden kaçtı yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.
Silahla yaralama olayı, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı evde babası Çoşkun T. ile sebebi bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sırasında Şiar T. babasına silah ile birden fazla kez ateş etti. Olay sonrasında evden kaçan oğul Şiar T. kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme personelleri dairenin içinde çalıştı. Çoşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis personellerinin kaçak Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.

aw194774-01.jpg

aw194774-02.jpg

aw194774-03.jpg

Son Haberler
Karaciğeri bebek karaciğeri gibi yapan 5 besin ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar Sağlık
Karaciğeri bebek karaciğeri gibi yapan 5 besin ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a fırça Spor
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a fırça
Altında kritik seviyeler neler? Ekonomi
Altında kritik seviyeler neler?
Atatürk’ün savaşa katılmayan Suriyeleri vatandaşlıktan çıkardığı belge ortaya çıktı Gündem
Atatürk’ün savaşa katılmayan Suriyeleri vatandaşlıktan çıkardığı belge ortaya çıktı
Brent petrolün varil fiyatı 84 doların altına geriledi Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 84 doların altına geriledi
Çin’de otoyolun çökmesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi Dünya
Çin’de otoyolun çökmesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Rusya'da yolsuzluk skandalı. Halk siperlerde bakanlar tatile Dünya
Rusya'da yolsuzluk skandalı. Halk siperlerde bakanlar tatile