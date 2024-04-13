Avusturya'dan İran’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısı

Kaynak: AA
Avusturya'dan İran’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısı
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran’da bulunan vatandaşlarına en yakın dış temsilcilikle irtibat kurmaları ve ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran, Irak ve Lübnan’a yönelik savaş ve çatışma dönemlerinde yürürlüğe sokulan en üst düzeyde seyahat uyarısında bulundu.

Söz konusu 3 ülkede gerginliğin hat safhada olduğunu belirten bakanlık, bu bölgedeki vatandaşlarına çok dikkatli olmaları yönünde uyardı.

En yakın dış temsilcilikle irtibata geçmesi istenen bu ülkelerdeki vatandaşlardan, mümkün olan en hızlı şekilde bölgeyi terk etmeleri talep edildi.

Avusturya Haber Ajansı (APA) Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, Avusturya Hava Yolları'nın, İran seferlerini 18 Nisan Perşembe'ye kadar askıya aldığını duyurdu.

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