Lübnanlılar sokaklarda Suriyelileri yakalayıp darp etmeye başladı. Lübnanlı Hristiyan siyasetçinin öldürülmesi ortalığı karıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Lübnanlılar sokaklarda Suriyelileri yakalayıp darp etmeye başladı. Lübnanlı Hristiyan siyasetçinin öldürülmesi ortalığı karıştırdı
Lübnan’da Hristiyan siyasetçi Pascal Sleiman’ın Suriyeli bir çete tarafından pusu kurularak öldürülmesinin ardından patlak veren olaylarda halk, Suriyelileri sokakta darp etmeye başladı.

Lübnan’da tanınan Hristiyan siyasetçi Pascal Sleiman, geçtiğimiz gün, Suriyeli bir çete tarafından arabasının çalınması için pusuya düşürülmüş. Sleiman, olay sonucu çete tarafından öldürülerek cesedi, Suriye'nin Lübnan sınırına yakın bir bölgeye atılmıştı.

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Ünlü siyasetçinin öldürülmesinden sonra Lübnan’da Suriyelilere karşı öfke patlaması yaşanırken, şimdiye kadar birçok Suriyelinin malları yağmalanırken, ortaya çıkan son görüntülerde, Lübnan halkının Suriyeli olduklarını tespit ettikleri kişileri bir araçtan indirerek, sokak ortasında darp ettikleri görülüyor.

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