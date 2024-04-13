Lübnanlılar sokaklarda Suriyelileri yakalayıp darp etmeye başladı. Lübnanlı Hristiyan siyasetçinin öldürülmesi ortalığı karıştırdı

Lübnan’da tanınan Hristiyan siyasetçi Pascal Sleiman, geçtiğimiz gün, Suriyeli bir çete tarafından arabasının çalınması için pusuya düşürülmüş. Sleiman, olay sonucu çete tarafından öldürülerek cesedi, Suriye'nin Lübnan sınırına yakın bir bölgeye atılmıştı.

Ünlü siyasetçinin öldürülmesinden sonra Lübnan’da Suriyelilere karşı öfke patlaması yaşanırken, şimdiye kadar birçok Suriyelinin malları yağmalanırken, ortaya çıkan son görüntülerde, Lübnan halkının Suriyeli olduklarını tespit ettikleri kişileri bir araçtan indirerek, sokak ortasında darp ettikleri görülüyor.