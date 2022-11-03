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12 Dev Adam aday kadrosu belli oldu. Scottie Wilbekin Milli takımda

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 11 Kasım Cuma günü Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın 16 kişilik kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:19
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Ay - Yıldızlı takımda Scottie Wilbekin, 3 yıl aradan sonra tekrar millilerde

12 Dev Adam aday kadrosu belli oldu. Scottie Wilbekin Milli takımda
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanacak milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scott Jordan Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Skopje).

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