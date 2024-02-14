Ay sütü nelere iyi gelir

Süt, melatonin, triptofan ve magnezyum gibi vücudun ihtiyaç duyduğu maddeleri içerir. Bu maddeler ruh sağlığı için önemlidir.

Ay sütüne, tat ve renk katmak için farklı besinler eklenebilir. Bunlar arasında kuşburnu, zerdeçal, zencefil, kaju, yulaf, badem, ceviz, tarçın, Hindistan cevizi, bal, akçaağaç şurubu ve mürver şurubu sayılabilir.

Ay sütünün ana malzemesi ise ashwagandha hint ginsengi köküdür. Bu bitki, Asya’da yaygın olarak kullanılan bir adaptojendir. Yani, vücudun stresle başa çıkmasına yardımcı olur. Ay sütü yapmak için, sütü kaynatıp diğer malzemeleri eklemek yeterlidir.

Ay sütü, ‘moon milk’ olarak da bilinir. Çünkü, ay sütünün rengi, eklenen malzemelere göre değişir. Ay sütü, hem sağlıklı hem de lezzetli bir içecektir.