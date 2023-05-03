Her gök olayında olduğu gibi Ay tutulmasının da burçlara etkisi bulunmaktadır. Ay tutulması bu yıl Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenir. Peki, Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak 22.32'de bitecek.

Saat 20.34'te 14 derece Akrep burcunda yaşanacak olan yarı gölgeli ay tutulması ile Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

5 Mayıs Cuma günü yaşanacak olan Ay Tutulması, Türkiye'den kısmi olarak gözlemlenebilecek. O günkü meteorolojik olaylar da tutulmanın gözlemlenebilmesinde önemli etkiye sahiptir.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, dünyanın etrafında turlarken bazı zamanlar dünyanın gölgesinde kalabilmektedir. Ayın gölgede kaldığı zamanlarda ay güneşten gelmekte olan ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi de ayın üzerinde düşer. Bu durumda ay karanlıkta kalır ve böylece ay tutulması gerçekleşmiş olur. Ay tutulması olayında ayın karanlıkta kalmasına rağmen ay tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda ayın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda dünyanın gölgesi oluşur.

Ayın çeşitli evreleri bulunur ve bu her evrenin bir ismi vardır. Ay tutulması olayı yaşandığı zaman ay dolunay görünümünde bulunur. Ay tutulmasında tutulma olayı yaklaşık olarak 1 saat civarı sürer. Günümüze kadar gerçekleşmiş olan ay tutulması olayında en küçük zaman sınırı ise 40 dakika olarak belirlenmiştir.

Ayın gölgede kalmış olduğu ay tutulması olayında dünya, güneş ve ay çizgisinin farklı kombinasyonlar yaşanabilmektedir. Bu farklı kombinasyonlar çerçevesinde ay tutulması bazı durumlarda kısmi ay tutulması biçiminde de gerçekleşebilir. Kısmi ay tutulması olayında dünyanın gölgesi tam olarak ayın üzerine düşmez. Gölge ayın üzerine kısmen düşer.