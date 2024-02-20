Ayağına kara su inmek deyimi ne anlama geliyor?

Ayağına kara su inmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin bir işi yaptıktan sonra çok yorgun düşmesi, kuvvetten kesilmesi ya da büyük bir üzüntü ve sıkıntı hissetmesi gibi durumlar için kullanır.

Fiziksel ya da duygusal olarak kişinin kendini bitkin ve güçsüz hissetmesi durumla ifade edilmektedir.

Uzun bir iş günü sonrası kişi, tükenmişlik hissini dile getirmek için "Ayağıma kara sular indi" ifadelerini kullanır.

Bunun yanında bir kayıp ya da şiddetli bir hayal kırıklığı yaşadığında, insanlar bu duyguyu ifade etmek için bu deyimi kullanır.

AYAĞINA KARA SU İNMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"O kadar çok çalıştım ki ayağıma resmen kara sular indi."