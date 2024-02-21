Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda bir ilk. Baba ile kızı aynı oyunda birlikte oynadı

Müdürlüğünü Ahmet Uzuner’in yaptığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün en eski tiyatrolarından olan 37. yılındaki Trabzon Devlet Tiyatrosu, bir ilki daha gerçekleştirerek, güzel bir işe daha imza attı.

Trabzon DT’nin bu sezon sahneye koyduğu ve devam eden oyunları ‘Yalancı’ ve ‘Kitaplar’ dan sonra, yeni prömiyer yapan ‘Otoban Köpekleri’ diğer oyunlar gibi, ilk gösterime girdiği geçen haftadan itibaren, salon full çekmeye başladı.

Yönetmenliğini Murat Çidamlı’nın yaptığı, Dilan Demirel’in yazdığı; Türk tiyatro edebiyatının yeni ve özgün distopik örneği olan otoban köpeklerinin castındaki rolleri; Selin Poyraz, Burhan Kurt, Ayşe Natır, Volkan Satır, Selin Karayağız, Yasemin Nalçacıoğlu ve Bedirhan Arpacı paylaşırken, Cihaz (Ses) de; Murat Çidamlı, Spiker (Video) da; Ceyhun Gen, Çocuk (Video) da; Deniz Gen isimleri var.

Müzik öğretmeni Selin Nebioğlu ile tecrübeli tiyatro sanatçısı 47 yaşındaki Ceyhun Gen’in 9 yaşındaki kızları Deniz Gen, aynı zamanda Mesut Karaoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi. Adeta babasının izinde olan Deniz, ilk kez profesyonel anlamda bir oyunda yer alırken, oyun bitiminde de izleyicileri kendine has tarzıyla selamlaması, beğeni ve bol alkış alanlardan oldu.

Söz konusu oyun; 22 Şubat-Perşembe, 23 Şubat-Cuma ve 24 Şubat-Cumartesi günleri saat: 20.oo’de Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenmeye devam edecek. Bu arada, cumartesi günü matine saati: 15.00’de de sergilenecek oyun, önümüzdeki mart ayı içerisinde de izleyicilerin karşısına çıkacak.

Öte yandan, bu hafta ki gösterimler için ‘Otoban Köpekleri’ oyununa ait biletlerin, tükenmek üzere olduğu öğrenildi.