Ayak kokularını kesiyor. Saçları gürleştiriyor kepekleri yok ediyor. İşte cilt hastalıklarını tedavi eden ot

Kayınağacı, sağlıklı beslenmeye ilgi duyanların tercih ettiği bir bitki olmasıyla biliniyor.

Bu bitki, hem kendisi hem de meyveleri ile çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ve iyileştirici etkiler göstermesiyle dikkat çekti.

KAYINAĞACI NEDİR?

Kayınağacı, nemli ve verimli topraklarda büyüyen, kayıngiller familyasından bir ağaç olmasıyla biliniyor.

Meyveleri fındığa benzer ve küçük boyutludur.

Yaprakları oval şekillidir ve ilkbaharın gelmesiyle birlikte toplanarak kurutulur.

KAYIN AĞACININ MUCİZEVİ FAYDALARI...

Kayınağacı, vücuttaki su dengesini sağlar, idrar yollarını temizler ve böbrekleri çalıştırdığı bildirildi.

Kilo alımını engeller, romatizmal hastalıklara iyi gelir, ayak kokusunu önlediğinin altı çizildi.

Saçları güçlendirir, kepeği giderir. Cilt problemlerine karşı faydalıdır.

Kalp yetmezliği nedeniyle oluşan idrar sorunlarını çözer.

Vücuttaki fazla tuzu dışarı atar. Üremi ve albümin hastalıklarında da etkilidir.