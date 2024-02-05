Gençlik iksiri meyve ortaya çıktı. Leke iz kırışıklık ne varsa silip süpürüyor

Murat Şahin
Gençlik iksiri meyve ortaya çıktı. Leke iz kırışıklık ne varsa silip süpürüyor
Leke iz kırışıklık ne varsa silip süpüren ve gençlik iksiri meyve olarak bilinen mandalinanın faydaları dikkat çekti.

Mandalina, kış mevsiminin hem lezzetli hem de sağlıklı meyvelerinden biri olmasıyla biliniyor.

Mandalina, portakala göre daha fazla A vitamini içerir ve demir emilimini artırır.

Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser riskini azaltır, yeni hücre oluşumunu destekler ve göz sağlığını korur.

Mandalina ayrıca bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini, cildin hasar görmesini önler, cildi nemlendirir, parlaklık ve canlılık kazandırır.

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Mandalina kabuğu da cilt için faydalıdır.

Kabuğu rendeleyip cilde uyguladığınızda, ölü cilt hücrelerini temizler, sivilce ve lekelerin tedavisine yardımcı olur, kırışıklıkları azaltır.

Mandalina, lifli bir meyve olduğu için de tokluk hissi verir ve tatlı ihtiyacını giderir.

Mandalinanın bu kadar çok faydası varken, tüketimine dikkat etmek gerekir.

Mandalina, su kaybına karşı hassas bir meyvedir. Bu yüzden aldıktan sonra en geç 2-3 gün içinde tüketmek, faydalarından daha iyi yararlanmak için önemlidir.

Mandalina, kışın hem sağlığımızı hem de cildimizi koruyan bir meyve olarak sofralarımızdan eksik etmememiz gereken bir besindir.

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