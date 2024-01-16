Kadın hastalıklarına iyi geliyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor

Doğal besinler, insanların hem sağlıklı olmak hem de hastalıklara karşı korunmak için seçtikleri bir alternatif olarak devam ediyor.

Misk otu, kadın hastalıklarına şifa olan bir bitki olarak dikkat çekiyor.

Misk otu; Kadın hastalıkları ile ilgili bazı sorunlara da iyi gelen misk otu çayı, adet dönemindeki sancıları hafifletmek için de içilebilmektedir.

MİSK OTU NEDİR?

Misk otu, çok yıllık bir bitki türüdür. Sağlam ve otsu yapısıyla tanınmaktadır. Halk arasında birçok farklı isimle anılan misk amber otu, ayvadana, filişkin, bostan karanfil, amber çiçeği gibi isimlerle de bilinmektedir.

100 cm’ye kadar uzayabilen misk otunun kökeninin Asya kıtası olduğu sanılmaktadır. Soğuk ortamlara dayanıklı olan misk otu, birçok farklı şekilde kullanılabilir. En yaygın kullanım şekli yapraklarının kurutulmasıyla elde edilen çayıdır.

MİSK OTU FAYDALARI NELERDİR?

-Mideyi rahatlatan yapısı ile ön plana çıkan misk otu, sindirim sistemi için çok faydalıdır. İştah açıcı etkileri de olan misk otu bitkisinin hazmı kolaylaştırdığı da düşünülmektedir.

-Misk otunun sindirim sistemi açısından bir başka olumlu etkisi de bağırsaklar üzerindedir. Misk otu, gaz sorunu yaşayanlar için de faydalı olabilmektedir.

-Ferahlatıcı etkisi ile tanınan misk otu, çay olarak içildiğinde stresi azaltamaya yardımcı olabilmektedir. Gerginlik ya da uyku problemi olanlar tarafından içilirse kaygıların giderilmesine katkı sağlar.

-Kadın hastalıkları ile ilgili bazı sorunlara da iyi gelen misk otu çayı, adet dönemindeki sancıları hafifletmek için de içilebilmektedir.

-Misk otunun balgam atamaya da yardımcı olduğu düşünülmektedir. Uygun miktarda içilebilecek misk otu çayı ile balgam atma işlemi daha rahat bir şekilde yapılabilir. Boğaz ağrılarını da hafifleten misk otu çayı özellikle kış aylarında içilebilir.

-Vücudu güçlendiren misk otu, içerdiği vitaminler ile bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı daha güçlü olmasına destek olur.

-Kramp gibi sorunlar için de eskiden beri misk otundan faydalanılmaktadır.

-Misk otunun iyi bir idrar söktürücü olduğu sanılmaktadır. Bu konuda problemi olanlara yardımcı olabilmektedir.

-Cilt sağlığı açısından da birçok faydası olan misk otu egzama gibi sorunların giderilmesine de yardım eder.

-Safra kesesinin çalışmasına yardımcı olduğu sanılan bileşenler içerir. Safra sıvısı gibi sindirim kanalı sıvılarının çoğalmasını sağlayabilmektedir. Bunun sonucunda misk otu sindirimin daha rahat yapılmasına yardımcı olabilmektedir.

-Çok kullanılırsa baş dönmesi gibi yan etkiler yapabilir. İlaç kullananlar da misk otu tüketmemelidir.

-İçerisinde bulunan uçucu yağlardan bazıları, hamile kadınların düşük yapabilmesine neden olabilir. Bu yüzden hamile kadınlar kesinlikle misk otu kullanmamalıdır. Emziren kadınlar, bebekler ve çocuklar da misk otu tüketmemelidir.

-Papatya, çuha çiçeği ve benzeri bitkilere alerjisi olanlar kullanmaması gerektiği önerildi. Kereviz ve havuca karşı alerjisi olanlar da misk otu tüketmemelidir. Arı sütü, bal ve polene alerjisi olan bireyler de misk otunu herhangi bir şekilde tüketmemelidir.

MİSK OTU NASIL KULLANILIR?

Misk otunun birçok farklı kullanım şekli vardır. Genelde kurutulmuş yapraklardan çay yapılıp içilir. Uygun miktarda kurutulmuş misk otu, kaynamış suya atılıp 10 ya da 15 dakika demlenmesi için bırakılır ve soğuduktan sonra içilir.

Demlenmiş misk otu çayının günde bir ya da iki bardaktan fazla içilmemesi önerildi. Misk otu baharat olarak da kullanılır. Kendine has tadı nedeniyle özellikle et yemeklerine sıkça eklenmektedir.

Koyun eti ve balık etinin yanında kaz etine de lezzet katan misk otu, yağlı etler için çok uygun bir baharat türüdür.

İçerisindeki bazı maddelerin böbreklere zarar verebileceğinden misk otu çay ya da baharat olarak çok fazla tüketilmemelidir. Misk otu tüketmeden önce doktorunuza danışınız.