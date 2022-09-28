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Ayak kokusunu ciddiye alın. Ölümcül olabilir

Uzmanlar geçmeyen ayak problemleri hakkında bilinçli olmanız gerektiğini belirtmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:12
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Ayak kokusunu ciddiye alın. Ölümcül olabilir. Kanser olabilirsiniz

Ayak kokusunu ciddiye alın. Ölümcül olabilir
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Uzmanlar ayak kokusunun karaciğer yağlanması ve karaciğer kanseri gibi hastalıkların habercisi olduğunu açıklaması korkuttu.

Kiropraktör ve sağlık eğitimcisi Dr Eric Berg, ayaklarınızda bulunan belirtiler karaciğer sorunlarına dair uyarı işaretleri şunları açıkladı:

-Oyuk ödem - şişmiş deride diş gibi görünen
-Ayak tırnağı mantarı
-Beyaz tırnak yatağı
-Ayağın kaşınması (Genellikle tabanının)
-Ayağın dibinde ağrı veya iltihaplanma
-Sıcak ayaklar
-Kokulu ayak

KARACİĞER HASTALIKLARININ DİĞER YAYGIN BELİRTİLERİ

-Sarılık
-Karın ağrısı ve şişliği
-Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem
-Kaşıntı
-Koyu renkte idrar
-Soluk renkte dışkı
-Kusma
-Ateş
-İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı
-Çürük ve morarma
-Uyku bozuklukları
-İshal ve hazımsızlık
-Dışkıda kan
-Kronik yorgunluk
-Mide bulantısı

Bu rahatsızlıklardan birkaçını uzun süredir görüyorsanız karaciğer sağlığınız için doktora başvurmanız gerekmektedir. Erken alınan önlem ile karaciğer sağlığınızı koruyabilirsiniz.

KARACİĞER HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN BESLENME

Hareketli bir yaşam stiline sahip olmak genel vücut sağlığı için olduğu gibi karaciğer sağlığı için de önemli olduğu bildirildi. Kişinin kilosuna ve yaşına uygun egzersiz programı oluşturulması gerektiği vurgulandı. Kişinin ideal kilosuna yaklaşması fazla kilosu varsa kilo vermesi önemli olduğu bildirildi.

İşlenmiş ve paketli ürünlerden, rafine şekerden, şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiği vurgulandı. Bu tür ürünler trans yağ içerebilir, işlenmiş şekerler karaciğerdeki yağlanmayı şiddetlendirebilir. Paketli gıdalar tüketilecekse koruyucu, rafine şeker ve trans yağ içermeyenleri tercih edilmelidir.
Alkole bağlı yağlanmaları önlemek için mutlaka alkol sınırlandırılmalıdır.

Doymuş ve trans yağ alımı sınırlandırılmalıdır. Bitkisel yağlar doymamış yağlardır. Bitki ağırlıklı bir diyet hem karaciğer sağlığı hem de kalp ve damar sağlığı için önemli olduğu vurgulandı. Hayvansal yağlar, kırmızı et, kümes hayvanlarının eti karaciğer yağlanması olan hastalarda sınırlandırılır. Zeytinyağıyla yapılmış yemekler, önerilen porsiyonlarda sebze ve meyve ile mevsiminde balık tüketilmesi gerektiği bildirildi.

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