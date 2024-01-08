Ayak yorgunluğuna iyi geliyor. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı

Börülce ya da karnıkara olarak da bilinen bitki, doğal besinler arasında sağlık sorunlarına çare olanlardan biridir. Börülce bitkisinin ayak yorgunluğu başta olmak üzere pek çok rahatsızlığı iyileştirdiği belirtiliyor.

Ayak yorgunluğu, uzun süre ayakta kalmak veya ağır egzersiz yapmak sonucu oluşan bir durumdur. Bir hastalık olarak görülmez, geçici bir sorun olarak kabul edilir.

Börülce bitkisi, göbeği koyu renkli küçük bir fasulye türüdür. Protein, azot, nişasta ve C vitamini içerir.

Börülce bitkisinin faydaları şunlardır:

Kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir. Haftada iki kez taze börülce yemeği yemek, sindirim sorunlarını da önler.

Yazın sık tüketilen börülceler, diyabet hastalığına karşı koruyucudur.

Börülce, cildi sağlıklı ve güzel tutar.

Kan akışını düzenler.

Lif bakımından zengin olan yeşil sebzelerdendir.

İdrar tutukluğu ve anüs kaşıntısı gibi sorunları giderir.

Yanık tedavisinde harici olarak kullanılır.

Kansızlığa karşı etkilidir.

Ayak yorgunluğunu azaltır.

Cinsel isteği artırır.

Sindirim sistemini düzene sokar.

Börülce bitkisi, yemeği, salatası ve turşusu yapılabilir. Ayrıca yanıklara sürülebilir.