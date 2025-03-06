Ayakkabı vurdu sanıyorlardı, şok gerçek ortaya çıktı! Sessizce gelen ölümcül tehlike

Diyabet (şeker hastalığı), dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık. Ancak, birçok kişi diyabetik olduklarını fark etmeden günlük yaşamlarına devam ediyor.

Erken teşhis edilmeyen diyabet, özellikle ayaklar gibi vücudun hassas bölgelerinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Yakın zamanda yaşanan bir olay, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayağındaki yarayı "ayakkabı vurması" zanneden bir kişi, durumun ciddiyetini fark ettiğinde hastaneye başvurdu ve diyabet nedeniyle ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Peki, diyabetin bu sessiz ve tehlikeli etkileri hakkında neler biliyoruz? İşte tüm detaylar...

Diyabet (şeker hastalığı), dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık. Ancak, birçok kişi diyabetik olduklarını fark etmeden günlük yaşamlarına devam ediyor.

Erken teşhis edilmeyen diyabet, özellikle ayaklar gibi vücudun hassas bölgelerinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Yakın zamanda yaşanan bir olay, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Mayo Clinic’ten Endokrinolog Dr. Maria Collazo-Clavell, diyabetin erken teşhis edilmemesi durumunda oluşabilecek riskleri şu şekilde açıkladı:

"Yüksek kan şekeri seviyeleri, sinir hasarına (nöropati) ve dolaşım sorunlarına yol açabilir. Bu, ayak yaralarının fark edilmesini zorlaştırır ve iyileşmeyi geciktirir. Enfeksiyonlar hızla yayılabilir ve zamanında müdahale edilmezse amputasyon kaçınılmaz hale gelebilir."

Harvard Medical School’dan Dr. David Nathan ise diyabetin ayak sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

"Diyabetik hastaların yüzde 15’inde yaşamlarının bir döneminde ayak ülseri gelişir. Bu yaralar genellikle başlangıçta küçüktür, ancak tedavi edilmezse enfekte olabilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: DİYABET VE YARALARIN İYİLEŞME SORUNLARI

1. The Lancet Diabetes & Endocrinology'de yayımlanan bir araştırma, diyabetik nöropatinin, hastaların ağrı veya rahatsızlık hissetme yeteneklerini azalttığını ve bu durumun yaraların fark edilmesini zorlaştırdığını göstermekte.

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2. Journal of Wound Care'de yayımlanan bir çalışma, yüksek kan şekerinin, bağışıklık sistemini zayıflattığını ve yaraların enfekte olma riskini artırdığını belirtmekte. Bu durum, yaraların iyileşme sürecini olumsuz etkiler.

3. Diabetes Care dergisinde yayımlanan bir başka makale, diyabetik ayak ülserlerinin dünya genelindeki amputasyonların önde gelen nedenlerinden biri olduğunu vurgulamakta. Çalışma, erken teşhis ve düzenli bakımın bu komplikasyonların önlenmesinde kritik bir rol oynadığını ortaya koymakta.

DİYABETİN SESSİZ BELİRTİLERİ

1. Ayak Yaraları ve Ülserler: Diyabetik bireylerde küçük yaralar fark edilmeyebilir ve hızla kötüleşebilir.

2. Sinir Hasarı: Nöropati, ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma ile kendini gösterebilir.

3. Cilt Kuruluğu ve Yaraların Geç İyileşmesi: Diyabet, dolaşımı olumsuz etkileyerek cilt yaralarının iyileşmesini zorlaştırır.

4. Sık Enfeksiyonlar: Diyabetik bireyler enfeksiyonlara daha yatkın.

DİYABETİK YARALARIN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER

1. Düzenli Tıbbi Kontroller: Kan şekeri seviyenizi düzenli olarak kontrol ettirin ve nöropati belirtilerine karşı dikkatli olun.

2. Ayak Bakımı: Ayaklarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kesikler, yaralar veya kızarıklıklar fark ederseniz hemen bir doktora başvurun.

3. Uygun Ayakkabı Seçimi: Ayakları sıkmayan ve rahat ayakkabılar kullanın. Ayakkabı vurması gibi sorunlara karşı dikkatli olun.

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4. Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz: Diyabet yönetiminde sağlıklı bir diyet ve düzenli fiziksel aktivite çok önemli.

5. Kan Şekerini Kontrol Altında Tutun: Diyabetin neden olduğu komplikasyonları önlemek için kan şekeri seviyenizi dengede tutmaya çalışın.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Dr. Maria Collazo-Clavell, "Diyabetik bireyler için en önemli şey, ayak sağlığına düzenli olarak dikkat etmektir. Yaralar genellikle başlangıçta küçüktür, ancak zamanında müdahale edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

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Dr. David Nathan ise ekledi:

"Diyabeti olan kişiler, ayaklarında en ufak bir değişikliği ciddiye almalı ve erken müdahale için tıbbi yardım almalıdır. Erken teşhis ve düzenli bakım, ayak amputasyonlarının önlenmesinde kritik bir rol oynar."