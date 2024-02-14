Ayaklar hastalık habercisi

Ayaklarda yaşanan ağrı, şişlik, yara, iltihap, renk değişimi, deformasyon, tüy kaybı, kanama gibi sorunlar, çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bunlar arasında bunyon, çekiç parmak, diyabet, gut, periferik arter hastalığı, endokardit, akciğer kanseri, kalp hastalığı, sedef hastalığı sayılabilir.

Bu hastalıkların bazıları hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, ayaklarda anormal bir durum fark edildiğinde, vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir. Ayak sağlığı, genel sağlık için çok önemlidir.

AYAKLARDA BELİRTİ GÖSTEREN HASTALIKLAR



Bunyon

Ayak başparmağının ilk eklemi büyüyüp dışarı çıkarak ayağın yan tarafında bir yumru oluşturur. Ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi belirtilere neden olur.

Çekiç parmak

Küçük parmaklardan biri anormal bir açıyla bükülür ve çekiç gibi görünür. Ağrı, yara, nasır ve enfeksiyon gibi belirtilere neden olur.

Diyabet

Kan şekeri kontrolü bozulduğunda ayaklarda sinir hasarı ve zayıf dolaşım oluşur. Bu da ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yara, enfeksiyon ve kangren gibi belirtilere neden olur.



Gut

Ürik asit seviyesinin yükselmesiyle eklemlerde iltihaplanma oluşur. Genellikle ayak başparmağını etkiler. Ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyet gibi belirtilere neden olur³.

Periferik arter hastalığı

Bacaklardaki atardamarlarda plak birikmesiyle kan akışı azalır. Bu da ayaklarda ağrı, uyuşma, soğukluk, renk değişimi, tüy kaybı, yara ve enfeksiyon gibi belirtilere neden olur.



Endokardit

Kalbin iç astarının enfeksiyonudur. Kan dolaşımıyla ayaklara ulaşan bakteriler küçük kan pıhtıları oluşturur. Bu da ayak tırnaklarının altında kırmızı çizgiler, morarma, ağrı ve şişlik gibi belirtilere neden olur.

Akciğer kanseri

Akciğerlerdeki tümörler kan dolaşımını bozarak ayaklarda ödem, ağrı ve şişlik gibi belirtilere neden olur. Ayrıca ayak parmaklarında kemik deformitesi de oluşabilir.



Kalp hastalığı

Kalbin pompalama gücü azaldığında ayaklarda sıvı birikimi olur. Bu da ayaklarda şişlik, ağrı, morarma ve yara gibi belirtilere neden olur. Ayrıca ayak parmaklarında kemik deformitesi de oluşabilir.



Sedef hastalığı

Ciltte kızarıklık, pullanma ve kaşıntı gibi belirtilere neden olan kronik bir hastalıktır. Ayak tırnaklarında küçük delikler, oluklar veya çizgiler oluşabilir.