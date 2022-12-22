Ayaklardan hastalık tahmin edilebilir mi?

Ayak ağrısının en yaygın nedeni bunyonlardır. Ayak başparmağının ilk eklemi büyüyüp dışarı çıkarak ayağın yan tarafında bir yumru oluşturur ve bunyon gelişir. Bunyonlar ağrıya neden olabilir ve uygun ayakkabı bulmayı zorlaştırabilir. Ayak ağrısının ayaklarınızla ilgisi olmayabilir. Ayak ağrısının birçok nedeni vardır ve sorun ayağın kendisinde olabilir veya vücudun başka bir yerinden gelebilir.

Ayak ağrısının bir başka yaygın nedeni çekiç parmaktır. Çekiç parmak, küçük parmaklardan biri anormal bir açıyla büküldüğünde çekiç gibi görünmesine neden olur. Çekiç parmaklar ayakkabı giymeyi ve hatta normal yürümeyi zorlaştırabilir.

AYAKLARDA HASTALIKLARI GÖSTEREN 0 İŞARETLER

Bunlar dışında çeşitli enfeksiyonlar ve hastalıklar da dahil olmak üzere birçok farklı neden ayaklarda sorunlara neden olabilir. İşfe ayaklarda hastalıkları gösteren 10 ince işaret.



KAŞIK TIRNAK

Tırnakların kaşık şeklini alması anemi veya lupusu gösterebilir. Tırnağınızda bir damla su tutacak kadar derin bir çökük görülür. Koilonişya olarak da bilinen kaşık şeklindeki tırnak deformasyonu demir eksikliğini, hemokromatozu (demirin aşırı üretimini), Raynaud hastalığını (ekstremitelere kan akışını etkileyen) ve bazen lupusu (bağışıklık sisteminin hücrelere, dokulara ve organlara saldırmasına neden olan otoimmün bir hastalık) gösterebilir. Kaşık tırnaklar bazen bebeklerde görülür, ancak bu yaşamın ilk yıllarında düzelir. Kaşık tırnak fark ederseniz doktorunuza danışın. Kesin nedeni belirlemek için kan testi gerekebilir.

TIRNAKLARIN ALTINDA DÜZ ÇİZGİ

Tırnak altındaki düz çigiler bazı durumlarda cilt kanserini gösterebilir. Bir tırnağın altındaki koyu dikey çizgi, melanomlara veya vücudun daha az görünür bölgelerinde ortaya çıkan bir cilt kanseri türü olan gizli melanoma işaret edebilir. Diğer gizli melanomlar göz ve ağız melanomlarıdır. Tırnağın dibinden sonuna kadar uzanan siyah bir çizgi görülür. Hasta, mantar olmadığından emin olmak için bir dermatoloğa başvurmalıdır. Tanı konan tüm melanom vakalarının sadece yüzde 5'i gizli tiptedir.



AYAK KEMERİNİN ORTAYA ÇIKMASI

Bunlar nörolojik lezyonlar olabilir. Ayakda incelme, Charcot-Marie-Tooth (CMT) adı verilen nörolojik bir hastalığa işaret edebilir. Bu kalıtsal hastalık periferik sinirlere (beyin ve omuriliktekiler dışındaki sinirler) zarar verir. CMT ayrıca yürüyüşte değişikliklere, uyuşmaya, dengeyi sağlamada güçlüğe, bacaklarda kas kaybına ve daha sonra kollarda ve ellerde benzer belirtilere yol açabilir.

AYAKLARDA KURULUK VE PUL PUL DÖKÜLME

Özellikle bir nemlendirici durumu düzeltmezse, bu durum tiroid sorunlarını gösterebilir. Tiroid (boyun bölgesnde kelebek şeklinde bir bez) işlevi bozulduğunda metabolizmayı, tansiyonu, doku büyümesini ve sinir sistemlerinin gelişimini düzenleyen tiroid hormonu yeterince üretilmez üretir. Tiroid problemleri kuru cilde neden olur. Ayak derisinde bir çatlak fark ederseniz ve bir nemlendirici birkaç gün içinde kuruluğu ortadan kaldırmazsa, tiroid fonksiyonunuzun sağlıklı olduğundan emin olmak için bir uzmana başvurabilirsiniz. Kırılgan tırnaklar da tiroid problemlerine işaret edebilir.

TÜYSÜZ PARMAK UÇLARI

Ayak parmaklarının tırnaklara yakın kısmında tüyler bulunur. Bu tüylerin olmaması damar hastalıklarına işaret edebilir. Eğer bu tüyler aniden kaybolursa, periferik arter hastalığının neden olduğu zayıf dolaşımı gösterebilir. Belirtiler arasında ayak ve ayak bileklerinde tüy büyümesinde azalma, ayak başlarında pürüzler ve ince veya parlak cilt dokusu bulunur. Bacakların atardamarlarında plak birikmesi olan periferik arter hastalığında belirtiler neredeyse algılanamaz.

İYİLEŞMEYEN YARALAR

Ayaklarda iyileşmeyen yaralar diyabet belirtisi olabilir. Kontrolsüz kan şekeri sinirlere zarar verir, zayıf dolaşıma neden olur ve kan ayaklara ulaşmaz. Kan, örneğin ayakkabıları aşındırarak neden olduğu bir yaraya ulaşamadığında, cilt düzgün iyileşmez. Birçok diyabet hastası ayak problemleri nedeniyle teşhis edilir. Diyabetin diğer belirtileri ayaklarda karıncalanma veya uyuşmadır.



AYAK TIRNAĞINDA İLTİHAP VE AĞRI

Bu durum gut krizi olabilir, genellikle ayakları etkileyen bir tür artrit. Kırmızı etlerde, balıklarda ve bazı alkollerde bulunan kimyasal bir bileşik olan pürin bakımından zengin yiyecekler, vücuttaki ürik asit seviyesini yükselterek gut atalığını tetikleyebilir. Ürik asit normalde idrarla atılır, ancak bazı insanlarda büyük miktarlarda üretilebilir veya yetersiz atılabilir. Ürik asit çoğu zaman ayak veya ayak bileğine birikir. Hasta kırmızı, şişmiş bir eklemle uyanır. Bu son derece acı vericidir.

TIRNAK ALTINDA KÜÇÜK KIRMIZI ÇİZGİLER

Bu tür çizgiler kalp enfeksiyonlarını gösterebilir. Tırnakların altındaki kırmızı çizgiler kan damarlarının yırtığını, filiform kanamaları gösterir. Küçük kan pıhtıları tırnakların altındaki kılcal damarlara zarar verdiğinde ortaya çıkarlar. Kalbin iç astarının enfeksiyonu olan endokarditi gösterebilirler. Kalp hastalığı olan, kalp pili takılan veya bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde (kemoterapi gören kanser hastaları, HIV pozitif kişiler ve şeker hastaları gibi) endokardit gelişme riski daha yüksektir. Bu enfeksiyon tedavi edilmediğinde kalp yetmezliğine yol açar. Tırnaklarınızın altında kanamalar fark ederseniz, doktorunuza danışın ve kalbinizin ve kan dolaşımınızın değerlendirilmesini isteyin.



AYAKLARDA BOZULMALAR

Ayaklarda çeşitli deformasyonlar akciğer kanseri ya da kalp hastalığını gösterebilir. Ayak parmaklarında kemik deformitesi genellikle akciğer kanseri, kronik akciğer enfeksiyonu, kalp hastalığı veya bağırsak hastalığında ortaya çıkar. Akciğer kanseri ve kalp hastalığı damar direncini azaltır, bu da ayak tırnaklarının ve parmakların küçük damarlarına kan akışını arttırır, dokuları şişer ve kemik deformasyonuna neden olur (parmaklar ve ayak parmakları yuvarlak hale gelir ve genişler).

TIRNAK YÜZEYLERİNİN DELİK DEŞİK OLMASI



Bu durum sedef hastalığını gösterebilir. Tırnaklarınızda küçük delikler, oluklar veya çizgiler görürseniz, sedef hastalığı yaşıyor olabilirsiniz. Sedef hastalığı sizde hiç görülmediyse, ancak tırnaklarınızda bu tür belirtiler görüyorsanız yine de bir uzmana danışmanız gerekir. Çünkü tırnaklarda görülen sedef hastalığı çoğu zaman vücudun dieğr böglelerine yayılmaz.