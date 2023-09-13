Ayasofya ibadete kapanıyor mu? 50 yıl sürecek restorasyon başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya'da kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

Bilim Kurulu himayesindeki ikinci etap restorasyon çalışmasında, cami ibadete ve ziyarete açık olacak. İkinci etap restorasyonu kapsamında, minareler dahil bütün binanın deprem güvenliği belirlenerek gerekli güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Caminin dış cephelerinde beton harç temizliği ve cephelerde üç boyutlu tarama ile belgeleme işlemi gerçekleştirilecek.

Ayasofya'nın birinci etap restorasyonunda, II. Mehmet Türbesi, II. Selim Türbesi ve Muvakkithane’de çalışmalar yapılmıştı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BİRKAÇ NESİL SÜRECEK

Ayasofya Camisi’nin restorasyonu için oluşturulan Bilim Kurulu’nun bir üyesi olan Yüksek Mimar İhsan Sarı, Ayasofya gibi eserlerin ne kadar zamanda restore edileceğinin belli olamayacağını ancak tecrübesine dayanarak birkaç nesil sürebileceğini söylüyor.

İhsan Sarı, “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, yaklaşık 1486 yaşında olan bu anıt eserin restorasyonu çok uzun zamanlar alacak. Zaman zaman kısmi restorasyonlar yapılmış ama bundan önceki detaylı restorasyon Sultan 2. Abdülmecid zamanında İsviçreli mimar kardeşler tarafından 1848 – 1850’li yıllar arasında yapılmış, ondan sonraki en detaylı restorasyonun arifesindeyiz.” diyor.

Caminin minarelerinden birinde söküm yapılabileceğini belirten İhsan Sarı, “Minarelerinde bazı sıkıntılar var, bunları tespit ediyoruz. Çalışmalar yapılıyor. Bazı minarelerde konsolidasyon maksatlı müdahaleler yapılacak. Bir minarede de kısmi bir söküm yapılabilir ama o şu anda değerlendirme aşamasında. Çatısındaki kurşunlarda zaman içinde sıkıntılar oluşmuş onlara müdahale edilecek. Maalesef kullanılan çimento sıvalar var cephelerde, onlar ivedilikle anıt eserden uzaklaştırılıp özgün horasan harçlı sıvalarla yeniden sıvanacak.” diyor.