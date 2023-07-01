Ayasofya önünde Yunan bayrağı açıp ‘Bir gün gerçek sahibine dönecek’ demişti. Ülkeye girişi yasaklandı

Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açıp provokatif paylaşımlar yapan Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.

Ayasofya önünde Yunan bayrağı açıp ‘Bir gün gerçek sahibine dönecek’ demişti. Ülkeye girişi yasaklandı

Yıllarca müze olarak kullanılan Ayasofya Cami'nin tekrar ibadete açılmasından sonra ilginç bir provokasyon yaşandı.

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas'ın provokatif eylem gerçekleştirdi.

"BİRGÜN GERÇEK SAHİBİNE DÖNECEK"

Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul'da bir Yunan şehri olacak" ifadelerini kullandı.

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

Ekipler, provokatif ifadelerin yer aldığı videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.

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