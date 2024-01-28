Ayasofya’nın ihalesi bakın kime gitmiş

Kaynak: Birgün
Ayasofya’nın ihalesi bakın kime gitmiş
Tartışmaların odağındaki Ayasofya’nın 218 milyon TL’lik restorasyon ihalesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’a verildiği öğrenildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 26 Eylül 2023 tarihinde “Ayasofya-i Kebir Camii İkinci Etap Restorasyon (Uygulama) İşi” adı altında bir ihale yayımlandı.

Yaklaşık dört ay boyunca gizlenen ihalenin sonucu ise 26 Ocak 2024 tarihinde açıklandı.

Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleyi 218 milyon 500 bin TL ücretle Güryapı Restorasyon Taahhüt Şirketi’nin aldığı duyuruldu.

2025’in Eylül ayına kadar Ayasofya’nın restorasyonunun teslim edildiği bu şirket AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait.

Gürsoy’un şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Galatasaray Üniversitesi, Huber Köşkü, Süleymaniye Cami, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini de yapmıştı.

Ayrıca, Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camii gibi büyük projelerin yapımını da üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı’nın kullandığı Okçular Tekkesi’nin restorasyonunu da yapan şirketti.

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BAKAN SKANDAL KAPIYI SAVUNMUŞTU

Tartışma yaratan kepenk şeklindeki kapıyı canlı yayında savunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neyi görmek istemenizle ile alakalı bir şey bu. Kapı diye bakmanız doğru değil, o aslında bir koruma tüneli. Esas kütle çelik kütle minarenin oradaki. Bu taşınabilir mobil bir koruma tüneli. Bu bir kapı değil, konteyner gibi düşünün, 2 dakikada alırsınız. Bunlar mobil yapılar. Minarenin işi bittiği zaman bu iskele sökülecek ve bu kapıda buradan alınacak. Orijinal kapıdan girişler devam edecek."

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