Ayasofya'nın üst katı müze olunca, Erdoğan'ın geçmiş konuşması gündem oldu: "Karamollaoğlu, 'Ayasofya'nın bir bölümü müze olsun' diyor. Yazıklar olsun sana"

Ayasofya'nın camii olarak kullanılmaya başlamasını savunan ve bunu gerçekleştirdikten sonra büyük bir açılış yapıp Ayasofya'nın müzelikten kurtarıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Mart 2023 tarihinde katıldığı programda söyledikleri bugün yeniden gündeme geldi. "Karamollaoğlu, 'Ayasofya'nın bir bölümü müze olsun' diyor. Yazıklar olsun sana"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş tarihli bu konuşmasının yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Ayasofya'nın bir bölümü yani üst katı 25 euro vererek gezilebiliyor olması.

Şimdi Ayasofya cami mi müze mi? Yorum sizin...