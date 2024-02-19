Aybüke Pusat Dubai tatilinde. Bikinili pozlarına beğeni yağmuru

Kaynak: TV100
Aybüke Pusat Dubai tatilinde. Bikinili pozlarına beğeni yağmuru
Hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Aybüke Pusat,. Dubai'ye tatil yapmaya gitti. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

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Pusat, Medcezir, Beş Kardeş, Familya, Teşkilat, Şahin Tepesi, Alef, Sıfırıncı Gün, Söz, Hayaller ve Hayatlar gibi birçok dizide rol alan Aybüke Pusat, Dubai'de çekildiği fotoğraflarıyla adeta büyüledi.

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Dubai'de deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel oyuncu tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Siyah bikinili pozlarını "Burası yirmisekiz derece" notuyla paylaşan oyuncu, hayranları tarafından yorum ve beğenilerle tam not aldı.

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Oyuncunun pozuna, "Çok güzelsin", "Fiziğin çok güzel", "Tatil günlerimi özledim", "Çok beğeniyorum sizi" gibi yorumlar yağdı. Ünlü oyuncu, başarılı kariyeri ve özel hayatıyla gündemde bir hayli yer ediniyor.

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