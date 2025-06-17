Aybüke Pusat yaşlanınca yaşayacağı yeri açıkladı: Sevgiliyle romantik pozlar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aybüke Pusat yaşlanınca yaşayacağı yeri açıkladı: Sevgiliyle romantik pozlar!

Oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın aşkı tüm hızıyla sürüyor. İkili, sosyal medyada mutlu anlarını paylaşıyor. Aybüke Pusat, yaşlanınca taşınacağı yeri duyurdu.

2019’da “Her Yerde Sen” dizisinde rol arkadaşı olarak başlayan yakınlıkları, zamanla aşka dönüştü. O dönemde aşk söylentilerine konu olan çift, ilişkilerini uzun süre gizli tuttu.

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Son dönemde Instagram’da sevgilisiyle yurt dışı tatilinden kareler paylaşan Aybüke Pusat, bu kez Japonya’ya yöneldi.

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Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile ilk kez sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Çift, birlikte yer aldıkları kareye gül emojisi eklemişti.

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''ÖZELİMİZ KALSIN İSTİYORUZ''

Aşklarını açıklayan ve artık gizlemeyen ünlü çift, Furkan Andıç’ın Saba Tümer’in programına konuk olmasıyla gündeme geldi. Andıç, aşk hayatı ve Aybüke Pusat hakkında açıklamalarda bulundu.

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PARİS’TE ROMANTİZM

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç ile tatile çıktı. Çift, en son Paris’e gitti. Paylaştıkları romantik kareler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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"YAŞLANINCA BURAYA TAŞINACAĞIM"

Japonya’ya giden Pusat, Kihrin gölüne hayran kaldı. Instagram’da video paylaşarak, “Yaşlanınca buraya taşınacağım” dedi.

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AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995’te Ankara’da doğdu. Sanat eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde başlayarak güçlü bir temel oluşturdu, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim aldı.

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2014’teki Miss Turkey yarışmasında üçüncü olarak dikkat çekti.

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Oyunculuğa Medcezir dizisinde “Elif” karakteriyle adım attı.

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Ardından O Hayat Benim, Familya ve Söz gibi popüler dizilerde rol alarak ekranlarda yerini sağlamlaştırdı.

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AYBÜKE PUSAT’IN OYNADIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ:

Medcezir (2014-2015) – Star TV’de Elif Denizer rolüyle yardımcı oyuncu olarak yer aldı.

Beş Kardeş (2015) – Kanal D’de Zeynep karakterini canlandırdı, yardımcı oyuncu olarak rol aldı.

O Hayat Benim (2015-2016) – Zeynep rolüyle FOX’ta izleyiciyle buluştu.

Familya (2016) – Su Beyoğlu karakteriyle projede yer aldı.

Söz (2017-2018) – Bahar Kutlu rolüyle Star TV’de dikkat çeken bir performans sergiledi.

Şahin Tepesi (2018) – Verda Özden karakteriyle başrol oynadı, dizi atv’de yayınlandı.

Her Yerde Sen (2019) – Selin Sever rolüyle FOX’ta başrol oynadı.

Sıfırıncı Gün (2022-2023) – TV8’de Nisan Ergün rolüyle ekranlara geldi.

Teşkilat (2023-2025) – TRT 1’de Neslihan Erdemsoy/Tuna karakteriyle rol alıyor.

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AYBÜKE PUSAT’IN OYNADIĞI İNTERNET DİZİLERİ:

50m2 (2021) – Netflix’te Dilara Adivar karakterine hayat verdi.

Hayaller ve Hayatlar (2022) – beIN CONNECT’te Güneş rolüyle başrolde yer aldı.

Alef: Mâl-i Hülya (2022) – BluTV’de Defne Andıç karakterini canlandırdı.

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Sinema Filmi:

Kapı (2019) – Nardin Sezgin rolüyle başrolde oynadı. Filmin yönetmenliğini Nihat Durak yaptı.

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