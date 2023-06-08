Ayça Bingöl babasının cenazesine neden gitmediğini ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, katıldığı Empati programında açıklamalarıyla dikkat çekti. Bingöl, babasının cenazesine neden katılmadığını ilk kez açıkladı.

Ayça Bingöl babasının cenazesine neden gitmediğini ilk kez açıkladı

Oyuncu Ayça Bingöl, BBO Yapım'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının konuğu oldu.

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Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla, yaşanmış hikayelerle Empati kuran Ayça Bingöl, ilk kez babasının cenazesine katılmadığını itiraf etti.

İşte çok tartışılacak o açıklamalar:

"Karnımda 2 bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım... Benim hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum, hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum 'cenazeye gitmene izin veremem ama, gideceğim diyorsan gidersin tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz' dedi.”

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"KARAR VERİRKEN HİÇ DÜŞÜNMEDİM!"

“Film gibi, ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim karar verirken! Gitmedim! Babamın da asla tasvip etmeyeceğine o kadar eminim ki, bu konuyla ilgili hiçbir suç hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak... "

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