Ayça İnci'nin kardeşi kendisinden ünlü çıktı. 'Akasya Durağı'nın Şöför Leyla'sıydı

Akasya Durağı dizisi bir dönemin fenomen yapımları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlandığı sırada beğeni toplayan yapımda Şoför Leyla karakterine Ayça İnci hayat veriyordu. Güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan İnci’nin kardeşi de çok ünlü çıktı.

Ayça İnci'nin kardeşi kendisinden ünlü çıktı. 'Akasya Durağı'nın Şöför Leyla'sıydı

Unutulmaz yapımlar arasında yer alan Akasya Durağı’nın oyuncuları son halleri ve özel hayatlarıyla sık sık gündem oluyor. Oyuncuları arasında Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı dizide şoför Leyla karakterine Ayça İnci hayat veriyordu.

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Şimdilerde 45 yaşında olan Ayça İnci ilk olarak lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçti.

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Türk sinemasının unutulmaz karakter oyuncusu Bilal İnci'nin kızı olan Ayça İnci 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk defa kamera karşısına geçmişti.

En son Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosunda bulunan Ayça İnci'nin kardeşi Ayçin İnci de .ünlü bir oyuncu çıktı.

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43 yaşında olan Ayçin İnci 2003 yılında rol aldığı Kurşun Yarası adlı dizi ile oyunculuk kariyerine merhaba dedi.

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Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında O Hayat Benim, Arka Sokaklar, Bir Litre Gözyaşı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sana Söz ve Başım Belada da bulunuyor.

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