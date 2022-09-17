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Ay'da yeni keşif: Kristal bulundu

Ay'da inceleme yapan bilim insanları ve astronotlar Çin'in Chang'e-5 aracıyla birlikte Dünya'da eşi benzeri olmayan bir kristal keşfettiklerini duyurdu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:55
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Ay'da kristal keşfedildi

Ay'da yeni keşif: Kristal bulundu
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Çin’in Ay aracı Chang’e-5, 2020 yılından beri araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ay üzerindeki incelemeleriyle birçok kez önemli buluşlar elde eden Ay aracın, çok zor bir buluşa imza atmış olacağı ifade edildi. Araç ile birlikte Çin, daha önce bilinmeyen bir malzemeden yapılmış farklı bir Ay kristali keşfettiğini duyurdu.

Çin Atom Enerjisi Kurumu, yaptığı açıklamalarda durumu kamuoyuyla paylaştı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Changesite- (Y) adı verilen kristalin sınırsız enerjinin anahtarı olabileceği, üzerinde incelemelerin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Çin, Ay’da farklı bir mineral bulan üçüncü ülke konumuna ulaştı.

Uzay aracı Chang sayesinde, iki yıldır birçok kaya örneği toplamıştı. Araç, yaklaşık dört kilo Ay parçasını Dünya’ya incelenmesi için getirdi. Birçoğu sıradan bir kaya olsa da aralarında ilginç bir kristal keşfedildi. Bilim insanlarına göre bu kristal, doğru bir nükleer füzyon tekniğiyle sonsuz enerjinin kapılarını aralayabilir.

Geçtiğimiz günlerde de Ay'da yeni bir mineraller keşfedilmişti. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC) ve Atom Enerjisi Otoritesinden (CAEA) bazı yetkililer, düzenledikleri basın toplantısında yeni bir mineral keşfedildiğini duyurmuştu.

2020'de Ay'a fırlatılan Çang'ı-5 keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minareline "Çangızit-(Y)" adı verildiği aktarılmıştı.

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