13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çin Ay'da yeni mineral keşfetti

Çin'in astronotları Ay'dan topladığı numuneleri değerlendirdi. Bilim insanları numuneleri değerlendirdiğinde Ay'da yeni bir mineralin bulunduğunu ve bu mineralin kaya ve topraklarda bolca bulunduğunu ifade etti. Yeni minerale "Çangızit-(Y)" adı verildi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:51
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:06
Takip Et

Çinli bilim insanları Ay'dan getirdiği numuneleri incelediğinde yeni bir mineral keşfetti

Çin Ay'da yeni mineral keşfetti
+
Aa
-

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC) ve Atom Enerjisi Otoritesinden (CAEA) bazı yetkililer, düzenledikleri basın toplantısında yeni bir mineral keşfedildiğini duyurdu. 2020'de Ay'a fırlatılan Çang'ı-5 keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minareline "Çangızit-(Y)" adı verildiği aktarıldı.

CNNC yetkilisi Vang Şuecun yaptığı açıklamalarda, kuruma bağlı Pekin Uranyum Jeolojisi Araştırma Enstitüsünden bilim insanlarının, X-ışını kırılımı yoluyla 140 binden fazla Ay parçacığı içinden tek bir kristal parçacığını yalıttığını duyurdu. Mineralin saç telinin yaklaşık onda biri çapındaki 10 mikronluk parça olduğunu söyledi.

Vang, ayrıca, araştırma ekibinin Ay numunelerinde gelecekte füzyon enerjisinden kullanılma potansiyeli bulunan "Helyum-3"ün yoğunluk derecesini de olduğunu açıkladı.

Toplanan bazalt kayaçlarda tespit edilen Çangızit-(Y) mineralinin, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından doğrulanarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Çangızit-(Y), bugüne dek Ay'da keşfedilen 6. yeni mineral olduğu aktarıldı.

NTV'den aktarılan bilgilere göre; Çin'den önce ABD ve Rusya, Ay yüzeyinden kaya ve toprak numuneleri toplayarak yeni minerallerin keşfine öncülük etti.

Mineral keşfi, Çin'de yarın kutlanacak "Ay Festivali" olarak da adlandırılan Güz-Ortası Festivali öncesinde duyuruldu.

Mineral, tıpkı Çin'in Ay keşif programı gibi Çin mitolojisindeki Ay perisi "Çang'ı"nın adını taşıyor.

AY KEŞİF PROGRAMI

Çin, 2019'da "Çang'ı 4" robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indirerek bunu başarabilen ilk ülke oldu. Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan "Çang'ı 5" aracı ise 24 Kasım 2020'de uzaya fırlatılmış, topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örnekleriyle 16 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.

CNSA'nın Ay Keşif ve Uzay Programı Merkezi Direktörü Liu Cicong, bugüne dek 4 parti halinde yaklaşık 53 gramlık 152 numune öbeğini 33 araştırma kurumundan 98 başvurucuya dağıttıklarını bildirdi.

Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indirdiği Çang'ı 4 ile yüzeyden kaya ve toprak örnekleri toplayan Çang'ı 5 görevlerinin ardından 2023-2024 yıllarında yeni numune toplamayı amaçlayan Çang'ı 6 ve Ay'ın güney kutbunda keşif faaliyeti yürütmeyi amaçlayan Çang'ı 7 görevlerini planlıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Astronot Niyazi
13.09.2022 11:39
Çin, uzay yarışında çok hızlı.Tek başına uzay istasyonu kurdu, ABD'nin Ay roketinden 2 kat güçlü roket yaptı,Mars'a araç gönderdi. 6G uydusu için çalışıyor  
 
ZEUS
13.09.2022 11:38
Ay'ın karanlık tarafı yoktur her yeri Güneş ışığı alır ama bir yüzü Dünyaya hiç dönmez  
 
Vatandaş
13.09.2022 11:19
Akepeli yorumcular herbologlar duymasın hemen ahaberde habertürk te yeraltı zenginlikleri muhabbetine girerler.:) Yada 5 lı mutahite yeni bir ihale verirler..Yakinda hepsini aya göndercez insallah  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
2
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
3
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
4
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
5
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
6
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.