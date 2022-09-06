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Paramount Otel'e tankla girdiği iddia edilen Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi

İstanbul Beykoz Konaklarında geçtiğimiz hafta silahları ateşlenmeye hazır, iki suikastçı yakalandı. Polise gelen ihbar sayesinde önüne geçilen suikast girişiminin hedefindeki isim ünlü iş adamı Cihan Ekşioğlu olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 08:57
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 09:26
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Sedat Peker’in ifşalarında da adı geçiyordu. Paramount Otel'e tankla girdiği iddia edilen Cihan Ekşioğlu'na Beykoz Konaklarında suikast girişimi

Paramount Otel'e tankla girdiği iddia edilen Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
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TV100'den Levent Albayrak'ın özel haberine göre, İstanbul'da pusu kurup silahları ateşlemeye hazır bir şekilde bekleyen motosikletli 2 kişi ihbar edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler emniyete götürüldü üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde çelik yelek ve silah bulunan şüphelilerin, silahlarının da ateşlenmeye hazır olması polisin dikkatini çekince araştırma derinleştirildi. Sorguya alınan şüpheliler susma haklarını kullandı.

Araştırmaya Organize Suçlar Polisi'nin de dahil olduğu olayda teknik inceleme başlatıldı.  Şüphelilerin cep telefonları ve whatsapp yazışmaları didik didik incelenerek deşifre edildi. İki şüphelinin suikast için bölgeye geldiği belirlendi. Hedeflerindeki isim ise ünlü iş adamı Cihan Ekşioğlu olduğu belirlendi. Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın gündeme getirdiği Paramount Otel tartışmalarının odağındaki isimdi.

Şüphelilerin “Dalton” kod adlı bir kişiden talimat aldığı, bu kişinin de şüphelilere, Ekşioğlu’nun fotoğrafını gönderdiğini ve “dikkat edin yanında polis korumalarıda var” diyerek uyardığı tespit edildi. 

Şüphelilerin de kendisine, “farketmez ağabey onlara da sıkarız” dedikleri belirlendi. Teknik incelemenin tamamlanmasıyla şüphelilerin güzergahları da belirlendi. İki kişinin, o bölgede sürekli keşif yaptıkları ortaya çıktı.

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ayıp
6.09.2022 09:47
Hepsi senaryo! Ekşioğlu üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmak için bakın beni öldürmek istiyorlar ben suçsuzum demek istiyor bu uyduruk hikaye ile!  
 
Matruşka
6.09.2022 09:44
Eşkiya artık şehirde  
 
Vatandaş
6.09.2022 09:38
Bence bu hikaye  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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