Aydemir Akbaş Aziz Yıldırım’ı karşısında göremeyince şok geçirdi. Etrafında döne döne gelen sesi aradı

Dindar, 10 yaşından beri ünlü kişilikleri taklit etme yeteneğini geliştirmiş ve zamanla profesyonel bir taklitçi haline gelmişti.

Bir Amerikalı taklitçinin 100 taklit rekorunu 120'ye çıkartarak geçen Dindar, daha sonra bu sayıyı 170'e yükselterek kendi rekorunu da aşmıştı.

Çeşitli ünlülerin taklitlerini yaparak tanınan Dindar, 'Taklitman' adlı YouTube kanalı ile de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Aydemir Akbaş'ı Aziz Yıldırım taklidiyle kandıran Dindar, Akbaş'ın "Başkan mı burada?" diye şaşkınlıkla sormasına neden oldu.

Dindar'ın odaya girişiyle Akbaş, "Oha bu kadar da olmaz" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Bu olay sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.