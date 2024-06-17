Aydın Büyükşehir Belediyesi yolları tek tek yeniliyor

Kaynak: İHA
Aydın Büyükşehir Belediyesi yolları tek tek yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafikte sürücüler ve yayalar için konforlu yollar oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, planlı ve çözüm odaklı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve birbirini takip eden projelerini hızla tamamlıyorlar. Son olarak, Nazilli ilçesinde bulunan Alparslan Türkeş Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmalarını tamamlayarak yolun yeniden kullanıma açtılar.

Alparslan Türkeş Bulvarı, sıcak asfalt serimi yapıldıktan sonra şerit çizgileri çekilerek ve yol işaretlemeleri yapılarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Bu yenileme çalışmalarıyla birlikte vatandaşlar, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamaya başladılar. Mahalle sakinleri, bulvarın modern görünümünden memnuniyetlerini dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür altyapı çalışmalarıyla şehrin ulaşımını ve yaşam kalitesini artırmaya devam etmesi, bölge halkı tarafından olumlu bir şekilde karşılanmaktadır.

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