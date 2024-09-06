Aydın Didem'de otomobil uçuruma düştü

Kaynak: İHA
Aydın Didem'de otomobil uçuruma düştü

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, bir otomobil uçurumdan aşağıya düştü. Araçta kimsenin bulunmadığı belirlenirken, olayın nasıl gerçekleştiği ise araştırılıyor.

Olay, Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde gerçekleşti. Bölgedeki makilik alanda vatandaşlar, bir otomobilin uçurumdan yuvarlandığını fark etti.

Durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar, yetkililerin olay yerine gelmesini sağladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde, araçta herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit edildi.

Plakası 35 HHV 57 olan hususi otomobilin, Ö.D. isimli bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, aracın nasıl düştüğünü belirlemek için soruşturma başlattı.

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