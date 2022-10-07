Aydın Didim’de icradan satılık 491 odalı otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Aydın ili, Didim ilçesi, Fevzipaşa Mah., Atanajderesi mevkiinde kain, 3177 Ada 19 Parselde (Eski: 101 Ada 132 parselde) kayıtlı 33.338,94 m2 arsa üzerinde bulunan otelin değer tespiti istenmektedir. Değer tespiti istenen Otel Fevzipaşa Mh. 1001 Cd. Capris Otel Didim- Aydın Adresinde yer almaktadır. Otel binasında, iki bodrum kat, zemin kat, asma kat ve beş normal kat bulunmakta olup toplam dokuz kattan ibarettir. Ana binanın önünde yapılaşma olmadığından kumsala kadar yeşil alan bulunmaktadır.

Ana bina betonarme karkas yapı olup otel binasının takriben toplam yapı alanı: 53.000 m² dir.Otel takriben 35-40 yıllık yapı olsa da yaklaşık 3 sene önce her şeyi ile yenilemiş olduğu belirlenmiştir.Otelin Caprice Otel olarak işletildiği ve tespit tarihi itibarı ile otelin kapalı durumda olduğu tespit edilmiştir.

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