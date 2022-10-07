7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aydın Didim’de icradan satılık 491 odalı otel

T.C. Didim (Yenihisar) İcra Dairesi tarafından Aydın Didim'de 491 odalı otel icradan satılacak.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:28
Takip Et

Aydın Didim’de icradan satılık 491 odalı otel

Aydın Didim’de icradan satılık 491 odalı otel
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Aydın ili, Didim ilçesi, Fevzipaşa Mah., Atanajderesi mevkiinde kain, 3177 Ada 19 Parselde (Eski: 101 Ada 132 parselde) kayıtlı 33.338,94 m2 arsa üzerinde bulunan otelin değer tespiti istenmektedir. Değer tespiti istenen Otel Fevzipaşa Mh. 1001 Cd. Capris Otel Didim- Aydın Adresinde yer almaktadır. Otel binasında, iki bodrum kat, zemin kat, asma kat ve beş normal kat bulunmakta olup toplam dokuz kattan ibarettir. Ana binanın önünde yapılaşma olmadığından kumsala kadar yeşil alan bulunmaktadır.
Ana bina betonarme karkas yapı olup otel binasının takriben toplam yapı alanı: 53.000 m² dir.Otel takriben 35-40 yıllık yapı olsa da yaklaşık 3 sene önce her şeyi ile yenilemiş olduğu belirlenmiştir.Otelin Caprice Otel olarak işletildiği ve tespit tarihi itibarı ile otelin kapalı durumda olduğu tespit edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
6
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
7
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Kick boksçuyu öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası
﻿Kick boksçuyu öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası
﻿Kick boksçuyu öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası
﻿Ekşi meyve kan şekerini düşürür mü?
﻿Ekşi meyve kan şekerini düşürür mü?
﻿Ekşi meyve kan şekerini düşürür mü?
﻿2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿Yumruğu silah sayılan boksör için karar verildi 
﻿Yumruğu silah sayılan boksör için karar verildi 
﻿Yumruğu silah sayılan boksör için karar verildi 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.