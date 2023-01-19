﻿Aydın Dihiz geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Aydın Dihiz Turizm, geçici servis elemanı olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 21 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Didim'de ikamet ediyor olmak.
2-18 yaşını doldurmuş olmak.
3-Emekliliğe hak kazanmamış olmak
4-Kamu haklarından mahrum olmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru yapmak isteyenler ev'lerini e posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Elden başvuru
yapmak isteyenler yanında özgeçmiş ev ve adli sicil kayıt belgelerini getirmeleri rica olunur.
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