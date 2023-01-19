﻿Aydın Dihiz geçici işçi alacak



İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Aydın Dihiz Turizm, geçici servis elemanı olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 21 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Didim'de ikamet ediyor olmak.

2-18 yaşını doldurmuş olmak.

3-Emekliliğe hak kazanmamış olmak

4-Kamu haklarından mahrum olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru yapmak isteyenler ev'lerini e posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Elden başvuru

yapmak isteyenler yanında özgeçmiş ev ve adli sicil kayıt belgelerini getirmeleri rica olunur.