Aydın Doğan DMC Müzik’i Fransızlara sattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aydın Doğan DMC Müzik’i Fransızlara sattı

Aydın Doğan, 2020’de yüzde 60 hissesini sattığı DMC Müzik’in kalan yüzde 40 hisselerini de Fransız International’a sattı.

Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla DMC Müzik'in Doğan Holding'te kalan yüzde 40 hissesini Fransız Believe International’a sattığını duyurdu.

Nisan 2020’de 23,4 milyon dolara şirketin yüzde 60 hissesini aynı şirkete satan Doğan Holding, geri kalan yüzde 40 hissesi için de 38 milyon 275 bin 245 Euro'ya anlaşmaya vardı.

Doğan Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) % 60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır.

Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan % 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile Believe International'a satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır."

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