Aydın Doğanbel İnşaat 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Aydın Doğanbel İnşaat, bünyesinde beden işçisi ve beko loder oprt. kazık yükleyici olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.
GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI
18 - 40 yaş aralığı
En az ilkokul mezunu
Askerliğini yapmış olmak (Erkekler için)
Bozdoğan'da ikamet ediyor olmak en az 5 yıl
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktan mahrum olmamak
Yapılacak güvenlik soruşturması ile tespit edilecektir
Yalnızca uygun görülen adaylar görüşmeye çağırılacaktır
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
Nüfus kayıt örneği
İkametgah
Fotoğraf
Sağlık raporu
Diploma fotokopisi
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