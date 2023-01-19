Aydın Doğanbel İnşaat 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Aydın Doğanbel İnşaat, bünyesinde beden işçisi ve beko loder oprt. kazık yükleyici olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI

18 - 40 yaş aralığı

En az ilkokul mezunu

Askerliğini yapmış olmak (Erkekler için)

Bozdoğan'da ikamet ediyor olmak en az 5 yıl

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktan mahrum olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ile tespit edilecektir

Yalnızca uygun görülen adaylar görüşmeye çağırılacaktır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

Fotoğraf

Sağlık raporu

Diploma fotokopisi