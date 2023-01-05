Aydın Doğan'ın dört kızından biri Londra'da malikane satın aldı. Değeri dudak uçuklattı

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden biri 2022’de Londra’daki en pahalı 10 konut satışını paylaştı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner listedeki tek Türk oldu.

Sabah’ın aktardığı habere göre; Doğan Online Yönetim Kurulum Başkanı Boyner listede dördüncü sırada yer aldı. Boyner, başkentin en lüks semti Knigtsbridge’de 27 milyon sterlinlik (600 milyon civarı) malike satın aldığı öğrenildi.

Aydın Doğan da, 2018’de Londra’nın en popüler semtlerinden Myfair’de, 46 milyon sterline sekiz katlı bir bina satın almıştı.