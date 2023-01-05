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  • Aydın Doğan'ın dört kızından biri Londra'da malikane satın aldı. Değeri dudak uçuklattı

Aydın Doğan'ın dört kızından biri Londra'da malikane satın aldı. Değeri dudak uçuklattı

İngiltere’nin başkenti Londra’da en pahalı konut satışları listesindeki dördüncü konutu Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner’in satın aldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:02
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Aydın Doğan'ın kızı Londra'da malikane satın aldı

Aydın Doğan'ın dört kızından biri Londra'da malikane satın aldı. Değeri dudak uçuklattı
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İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden biri 2022’de Londra’daki en pahalı 10 konut satışını paylaştı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner listedeki tek Türk oldu.

Sabah’ın aktardığı habere göre; Doğan Online Yönetim Kurulum Başkanı Boyner listede dördüncü sırada yer aldı. Boyner, başkentin en lüks semti Knigtsbridge’de 27 milyon sterlinlik (600 milyon civarı) malike satın aldığı öğrenildi.

Aydın Doğan da, 2018’de Londra’nın en popüler semtlerinden Myfair’de, 46 milyon sterline sekiz katlı bir bina satın almıştı.

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zenci
5.01.2023 12:51
maşallah maşallah allah daha çok versin allah paralara pullara garketsin  
 
Tozanlı
5.01.2023 12:29
Bir malikhane !!,...akp ile olan diyaloğun sadece küçük bir parcası... Kendilerini niye sorgulatmıyorlar veya Kızıyorlar niye hakaret edip tezgah kuruyorlar daha iyi anlaşılabiliyor mu acaba...  
 
Veysel Dönmez
5.01.2023 12:28
Türkiye nin öz kaynakları nerelere gidiyor da herkes seyrediyor insanlar fakirleşirken  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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