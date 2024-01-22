Aydın Doğan'ın MİLPA'sı bir kez daha satıldı

Doğan Holding, Miliyet Pazarlama’yı 54 milyon 680 bin 907 dolar karşılığında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na devretti. Bu fon, Re-Pie Portföy’ün kurduğu bir yatırım fonudur ve MİLPA Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MIPAZ) hisselerine sahiptir.

Anlaşma gereği, MIPAZ’ın hisselerinin yüzde 78,76’sı, Enver Çevik ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı liderliğindeki yatırımcılara satıldı. Bu satış sonucunda Enver Çevik, MIPAZ’ın çoğunluk hissesine sahip oldu ve sahip olduğu hisse oranı yüzde 63,32’ye çıktı.

Enver Çevik, MIPAZ’ı stratejik bir yatırım olarak görüyor ve şirketin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Çevik ayrıca, Lydia Yatırım Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır ve bu holding, enerji, gayrimenkul, finans, medya, ulaşım, sağlık ve teknoloji sektörlerinde yatırımlara sahiptir.

MIPAZ

MİPAZ, Doğan Holding şirketlerinin ürettiği ulaştırma ekipmanları, taşıtlar, gayrimenkul ve tüketim ürünlerini hem iç hem de dış piyasalarda pazarlayan Türkiye merkezli bir şirkettir.

Doğan Holding, 2023 yılında MIPAZ’daki tüm hisselerini 54 milyon 680 bin 907 dolar karşılığında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na devretmiştir. MIPAZ, 1994 yılından bu yana halka açık bir şirket olup, şu anda Borsa İstanbul Yıldız Pazarı’nda işlem görmektedir.